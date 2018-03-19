В Киевском районе горела девятиэтажка: спасали пострадавшего

19 марта 2018 г. 17:08
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19 марта в 13:07 спасателям поступило сообщение о пожаре в 9-ти этажном доме №301 по улице Шевченко в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

О пожаре спасателям сообщили соседи, которые почувствовали дым, который просачивался из квартиры на восьмом этаже.

На момент прибытия спасателей из окон квартиры шел густой черный дым.

С помощью автолестницы пожарные  попали на балкон и дальше в дом. Там они увидели, что в одной из комнат на площади примерно 15 кв.м. горели домашние вещи.

В соседней задымленной комнате спасатели нашли хозяина дома - мужчину 1937 года рождения. Они сразу вынесли мужчину на свежий воздух и передали бригаде медиков.

 По словам медиков, мужчина получил отравление угарным газом и ожоги лица. Пострадавшего госпитализировали во 2-ю больницу Харькова.

Пожар спасатели локализовали в 13:27, а полностью ликвидировали - в 13:51.

Причину пожара устанавливают.

 

 

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