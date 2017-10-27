В Киевском районе из-за холодильника чуть не сгорел дом

26 октября около 7:14 утра в 1-м Прудном переулке загорелся частный дом. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления ГС ЧС Харьковской области. На момент прибытия спасателей огнем была охвачена пристройка жилого дома, где стоял холодильник. Площадь пожара составляла 20 кв.метров. Разведка установила, что жизни людей ничего не угрожает, однако существовала угроза жилью. В 8:25 пожар был окончательно ликвидирован.

По предварительным данным причиной возгорания стало короткое замыкание холодильника.