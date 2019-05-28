В Киевском районе - крупный пожар в доме барачного типа

28 мая 2019 г. 9:50
89 просмотров

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, 28 мая в 6:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном шестиквартирном жилом доме барачного типа на ул. Гризодубовой, 63.

На момент прибытия спасателей было видно большое зарево, охватившее значительную часть дома и надворные постройки вокруг него. Общая площадь пожара составляла около 150 кв.метров.

Руководитель тушения пожара немедленно вызвал дополнительные силы и средства. Всего в тушении пожара принимало участие 5 единиц пожарной техники и 23 человека личного состава. На тушение огня было подано 4 пожарных ствола и организован подвоз воды, чтобы обеспечить их работу.

В 7:18 огонь локализовали. Остальные квартиры удалось спасти. Сейчас продолжаются работы по окончательной ликвидации пожара. Пострадавших нет.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

Видео: 

Харків: рятувальники ліквідували пожежу в столярному цеху

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.