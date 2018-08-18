В Киевском районе мужчина убил свою мать

17 августа в полицию поступило сообщение об обнаружении тела 80-летней женщины с травмами и следами кровотечения в частном доме по улице Люсинской в Киевском районе Харькова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области..

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что смертельные травмы женщина получила от своего 56-летнего сына.

Мужчина в ходе ссоры нанес матери несколько ударов ножом в область голени.

От полученных повреждений женщина умерла.

Злоумышленника правоохранители задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.