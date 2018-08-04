В Киевском районе напали на мужчину и ограбили

В Харькове за разбойное нападение полицейские задержали 29-летнего мужчину.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
На улице Квитучей в Киевском районе Харькова злоумышленник заметил нетрезвого мужчину и решил его ограбить.
Грабитель напал на потерпевшего и стал бить его по голове. Потерпевший потерял сознание.
Злоумышленник пошарил по карманам своей жертвы и забрал у него мобильный телефон.
Задержанный находится под стражей.
Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному грабителю грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.