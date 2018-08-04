В Киевском районе напали на мужчину и ограбили

04 августа 2018 г. 12:20

В Харькове за разбойное нападение полицейские  задержали 29-летнего мужчину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП  в Харьковской области.

На улице Квитучей в Киевском районе Харькова злоумышленник заметил нетрезвого мужчину и решил его ограбить.

Грабитель напал на потерпевшего и стал бить его по голове. Потерпевший потерял сознание.

Злоумышленник пошарил по карманам своей жертвы и забрал у него мобильный телефон.

Задержанный находится под стражей.

Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грабителю грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

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