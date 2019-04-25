В Киевском районе ночью сгорел внедорожник (фото)

25 апреля 2019 г. 15:58
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Пожар произошел 25 апреля в 2:41 в автомобиле «Mercedes GL500», стоявшем во дворе частного дома на ул. Курбаса, 11.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области. 

На момент прибытия спасателей горел полностью моторный отсек и салон люксового авто, а также навес и ворота, на площади около 50 кв.метров. Кроме того, пламя начало распостраняться на крышу жилого дома, угрожая уничтожить его. 

Пожарные в 02:59 локализовали огонь, а окончательно ликвидировали его в 04:15.

Выяснением обстоятельств происшествия занимаются правоохранители.

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