В Киевском районе ночью сгорел внедорожник (фото)

Пожар произошел 25 апреля в 2:41 в автомобиле «Mercedes GL500», стоявшем во дворе частного дома на ул. Курбаса, 11.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей горел полностью моторный отсек и салон люксового авто, а также навес и ворота, на площади около 50 кв.метров. Кроме того, пламя начало распостраняться на крышу жилого дома, угрожая уничтожить его.

Пожарные в 02:59 локализовали огонь, а окончательно ликвидировали его в 04:15.

Выяснением обстоятельств происшествия занимаются правоохранители.