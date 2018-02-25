В Киевском районе у мужчины из автомобиля украли сумку

25 февраля 2018 г. 12:02
142 просмотра

Накануне поздно вечером в полицию поступило сообщение  о краже из автомобиля на улице Шевченко в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Полицейские  выяснили, что недавно у заявителя похитили из автомобиля сумку с личными вещами и документами.

Впоследствии пострадавшему позвонил неизвестный и предложил вернуть похищенные вещи за вознаграждение.

На месте встречи правоохранители совместно с заявителем  обнаружили мужчину с сумкой и документами потерпевшего.

Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Обнаруженного мужчину патрульные передали следователям.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.