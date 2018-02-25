В Киевском районе у мужчины из автомобиля украли сумку

Накануне поздно вечером в полицию поступило сообщение о краже из автомобиля на улице Шевченко в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Полицейские выяснили, что недавно у заявителя похитили из автомобиля сумку с личными вещами и документами.

Впоследствии пострадавшему позвонил неизвестный и предложил вернуть похищенные вещи за вознаграждение.

На месте встречи правоохранители совместно с заявителем обнаружили мужчину с сумкой и документами потерпевшего.

Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Обнаруженного мужчину патрульные передали следователям.