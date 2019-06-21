В Киевском районе у мужчины угнали автокран

21 июня 2019 г. 15:20

15 июня в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный угнал автокран, который находился на стоянке по улице Амурской.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. 

Оказалось, что владельцем автокрана является 47-летний харьковчанин. Мужчина рассказал, что в последний раз видел свое транспортное средство вечером 14 июня. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий автокран был найден и возвращен владельцу. Причастным к похищению оказался 30-летний водитель автотранспорта.

Открыто уголовное дело по статье "незаконное завладение транспортным средством" УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.