 

В Киевском районе забор обрушился на женщину и придавил ее

08 августа 2019 г. 18:28
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В отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области сообщили о том, что 8 августа около 15:30 в полицию поступило сообщение о несчастном случае, в результате которого женщина получила травмы. 

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Предварительно установлено, что во время проведения ремонтных работ на рынке по улице Героев Труда на строительный забор упали кирпичи, которые свалили забор на пешеходную зону.

Поврежденный забор придавил женщину, которая в это время проходила рядом. Потерпевшая доставлена ​​в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи. Ее личность и остояние здоровья устанавливаются.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. В данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия и ведется расследование. 

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