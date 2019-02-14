В Киевском районе задержали «закладчика»

14 февраля 2019 г. 15:29
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Как сообщили в пресс-службе ГУ НП Харьковской области, задержали 18-летнего злоумышленника 12 февраля на улице Леся Сердюка в ходе отработки Киевского района. 

При проведении досмотра полицейские обнаружили и изъяли 52 полиэтиленовых свертка с кристаллическим веществом белого цвета.

Вещественные доказательства направлены на экспертизу. Кроме того, общий вес и происхождение психотропного вещества устанавливается.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

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