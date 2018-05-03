В Киевском районе женщина ударила пьяного мужа ножом

03 мая 2018 г. 13:09
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17 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставили  43-летнего мужчину с ножевым ранением грудной клетки.

Начальник Киевского отдела полиции Александр Коцар рассказал, что пострадавший не признавался следователям, что ранения получил от своей сожительницы.

По его словам, ножом его ударил какой-то неизвестный человек.

Однако полицейские установили, что в тот день мужчина вернулся домой пьяный.

Между супругами произошла ссора, в ходе которой 43-летняя женщина ударила мужа ножом в грудь.

По данному факту следователем было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Харьковчанке сообщено о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений.

Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Сейчас женщина находится под домашним арестом.

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