В киевском ресторане подрались посетители и работники, двери заведения протаранили автомобилем

В одном из киевских ресторанов произошла массовая драка между посетителями заведения и его работниками, обстоятельства которой устанавливает полиция.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в результате столкновения пострадали восемь человек.

В полицию поступила информация о драке в кафе на улице Срибнокольской в ​​Дарницком районе Киева. Заявительница сообщила, что посетители напали на сотрудников частной охранной фирмы, а также автомобилем повредили двери учреждения.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что несколько человек грубо нарушали общественный порядок, а также повредили имущество учреждения и входные двери помещения автомобилем «БМВ», а затем скрылись с места происшествия.

Во время драки в ресторане получили телесные повреждения восемь работников заведения.

Полиция установила личность владельца иномарки, им оказался 39-летний киевлянин. Также устанавливаются другие лица, причастные к правонарушению.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции решается вопрос о внесении указанного уголовного преступления в Единый реестр досудебного расследования по предварительному квалификацию ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и проведения дальнейшего расследования.

Название заведения, в котором произошел погром, в полиции не указали, однако по данным сообщества "Киев.Оперативный", инцидент произошел в ресторане MisterCat на Позняках.

Около 10 человек зашли внутрь, начали конфликтовать с посетителями и персоналом, в результате чего началась массовая драка. После драки молодые люди сели в автомобиль и протаранили входные двери заведения.

Обстоятельсва происшествия высяняются.