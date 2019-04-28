В киевской квартире прогремел взрыв: погиб мужчина и пострадала женщина

28 апреля 2019 г. 16:40
Источник: Корреспондент.net
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В Киеве вечером 27 апреля на улице Вишняковской в квартире многоквартирного дома прогремел взрыв.

По данным полиции, мужчина 1975 года рождения поссорился со своей гражданской женой, которой принадлежала квартира, из-за детей женщины от предыдущего брака.

В разгар скандала мужчина достал гранату и начал угрожать женщине.

"Прогремел взрыв, в  результате которого сожитель получил травмы, несовместимые с жизнью", – отмечает издание.

Женщину 1981 года рождения госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Детей в момент трагедии не было дома.

Брат пострадавшей рассказал, что у гражданского мужа его сестры была "справка из психиатрической лечебницы".

 

Видео: 

В Киеве мужчина, угрожая сожительнице, подорвал себя гранатой

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