В Киевской области застрелили полицейского

05 мая 2019 г. 10:08
Источник: УНН
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В ночь на 5 мая неизвестный смертельно ранил заместителя начальника Барышевского отделение полиции.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на  пресс-службу полиции Киевской области.

Установлено, что работник полиции в то время находился вне службы в одном из кафе Барышевки. Когда мужчина вышел на террасу, ему выстрелили в шею. К сожалению, медики не смогли спасти правоохранителю жизнь.

Как сообщили в пресс-службе, в настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.

По факту умышленного убийства полицейского открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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