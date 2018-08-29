В Кирилловке во время купания в море утонул харьковский студент-иностранец

28 августа в 17:10 спасателям поступило сообщение о том, что вблизи пляжа на базе отдыха «Мотор» в Кирилловке утонул мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

Как выяснилось, компания молодых людей отдыхала на берегу.

Когда они пошли купаться, под водой вдруг исчез один из ребят.

Друзья вытащили его на берег и начали проводить реанимационные мероприятия.

Врачи, приехавшие на место, констатировали смерть молодого человека. Погибшим оказался 27-летний житель Марокко, который был студентом одного из харьковских ВУЗов.

Тело погибшего передали для проведения судмедэкспертизы.

Сообщается, что подразделения спасателей не привлекались.