В Кирилловке во время купания в море утонул харьковский студент-иностранец

29 августа 2018 г. 13:45
1 просмотр

28 августа в 17:10 спасателям поступило сообщение о том, что вблизи пляжа на базе отдыха «Мотор» в Кирилловке утонул мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

Как выяснилось, компания молодых людей отдыхала на берегу.

Когда они пошли купаться, под водой вдруг исчез один из ребят.

Друзья вытащили его на берег и начали проводить реанимационные мероприятия.

Врачи, приехавшие на место, констатировали смерть молодого человека. Погибшим оказался 27-летний житель Марокко, который был студентом одного из харьковских ВУЗов.

Тело погибшего передали для проведения судмедэкспертизы.

Сообщается, что подразделения спасателей не привлекались.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , т. 050- 338- 91-07 ( вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.