В Китае охранник школы напал на детей и учителей: пострадало около 40 человек

Сегодня, 4 июня, на юге Китая мужчина напал с ножом на школьников и учителей. В результате инцидента пострадали более 40 человек, из которых несколько человек крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщается, 50-летний охранник школы в Гуанси-Чжуанском автономном районе напал на сотрудников заведения. Мотивы его поступка неизвестны, однако в результате преступления пострадали не менее 40 человек, среди которых есть и дети. Кроме того, было ранено и заместителя директора школы.

На место происшествия прибыла полиция, которая задержала нападавшего. Также все пострадавшие были госпитализированы в больницу. Трое человек сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии, в том числе один ученик.