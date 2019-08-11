 

В Китае после тайфуна сошел оползень: около 30 погибших, десятки пропавших без вести

11 августа 2019 г. 17:30
Источник: УНИАН
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На востоке Китая, по меньшей мере, 28 человек погибли, еще 20 считаются пропавшими без вести в результате оползня, вызванного тайфуном.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство Xinhua, тайфун «Лекима» спровоцировал наводнение в провинции Чжэцзян. Там скорость ветра достигала 187 километров в час.

11 августа «Лекиму» понизили в классе до тропического шторма.

Он медленно движется на север вдоль восточного берега Китая. Из-за этого пришлось эвакуировать около одного миллиона человек.

В связи с непогодой отменены тысячи авиарейсов. Большинство из них приходятся на два крупных шанхайских аэропорта.

Также отложено до 12 августа отправление около 200 поездов.

 

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