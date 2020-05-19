В Китае произошло сильное землетрясение: четверо погибших и более двух десятков раненых

На юго-западе Китая в провинции Юньнань произошло землетрясение магнитудой 5,0. В результате подземных толчков четыре человека погибли и еще 23 получили травмы.
Об этом сообщает The Japan Times.
Как сообщается, землетрясение произошло в понедельник вечером в уезде Цяоцзя городского округа Чжаотун, где проживают более 5,5 млн человек.
Эпицентр сейсмологи зафиксировали на глубине 8 километров.
Как отмечается, после землетрясения местные власти организовали спасательные работы.
В частности, спасатели начали эвакуировать граждан, которые находились в поврежденных зданиях.
О количестве эвакуированных пока не сообщается.
Кроме того, вчера у восточного побережья Камчатки произошло мощное землетрясение.
Сами же толчки сейсмологи зафиксировали в акватории Тихого океана в 121 км на юго-восток от Петропавловска-Камчатского.