В Китае произошло сильное землетрясение: четверо погибших и более двух десятков раненых

На юго-западе Китая в провинции Юньнань произошло землетрясение магнитудой 5,0. В результате подземных толчков четыре человека погибли и еще 23 получили травмы.

Об этом сообщает The Japan Times.

Как сообщается, землетрясение произошло в понедельник вечером в уезде Цяоцзя городского округа Чжаотун, где проживают более 5,5 млн человек.

Эпицентр сейсмологи зафиксировали на глубине 8 километров.

Как отмечается, после землетрясения местные власти организовали спасательные работы.

В частности, спасатели начали эвакуировать граждан, которые находились в поврежденных зданиях.

О количестве эвакуированных пока не сообщается.

Кроме того, вчера у восточного побережья Камчатки произошло мощное землетрясение.

Сами же толчки сейсмологи зафиксировали в акватории Тихого океана в 121 км на юго-восток от Петропавловска-Камчатского.