В Китае рухнула шестиэтажная гостиница

В провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилась гостиница, около 70 человек находятся под завалами. Сообщается, что примерно в 19:30 по местному времени в городе Цюаньчжоу обрушилось шестиэтажное здание гостиницы. На первом этаже рухнувшего строения находятся магазины и кафе.

Сейчас спасатели и полиция ведут работы по ликвидации образовавшихся завалов, из-под которых уже извлечены 23 человека. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь. Причины обрушения выясняются, идет следствие.

Отметим, гостиница использовалась для временного размещения на карантин лиц, имевших тесный контакт с инфицированными новым коронавирусом.