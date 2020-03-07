В Китае рухнула шестиэтажная гостиница

07 марта 2020 г. 17:51
Источник: РБК-Украина
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В провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилась гостиница, около 70 человек находятся под завалами. Сообщается, что примерно в 19:30 по местному времени в городе Цюаньчжоу обрушилось шестиэтажное здание гостиницы. На первом этаже рухнувшего строения находятся магазины и кафе.

Сейчас спасатели и полиция ведут работы по ликвидации образовавшихся завалов, из-под которых уже извлечены 23 человека. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь. Причины обрушения выясняются, идет следствие.

Отметим, гостиница использовалась для временного размещения на карантин лиц, имевших тесный контакт с инфицированными новым коронавирусом.

 

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