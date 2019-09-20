В Краснограде «Mерседес» после столкновения с "КИА" въехал в дом

19 сентября около 11:20 в Краснограде произошла авария.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 30-летний водитель автомобиля «Mercedes» не справился с управлением, столкнулся с автомобилем «КИА» а затем въехал в дом.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, только машины получили механические повреждения.

Информация о ДТП зарегистрирована в Красноградском отделе полиции.

Полицейские составили административный протокол в отношении водителя автомобиля «Mercedes» по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года.

Материалы по ДТП направлены на рассмотрение в суд.