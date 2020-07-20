В Краснограде полицейские, преследуя нетрезвого водителя, попали в ДТП

Сегодня в 05:30 в Краснограде сотрудники сектора реагирования патрульной полиции во время патрулирования обратили внимание на автомобиль Chevrolet Аveo, водитель которого на улице с односторонним движением повернул в неположенном месте и выехал на газон.

На требования полицейских остановиться водитель Chevrolet не реагировал и продолжил движение, превышая скорость.

Полицейские начали преследование и, когда Chevrolet резко остановился перед светофором, служебный Renault Dokker врезался в машину нарушителя и тот, свою очередь, столкнулся с автомобилем Hyundai.

Пострадавших в результате ДТП нет. По данным правоохранителей, 40-летний водитель Chevrolet находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило освидетельствование.

На водителя Chevrolet были составлены протоколы по ч.1 ст.122, ч.1 ст.122-2 и ч.1 ст.130 КУоАП.