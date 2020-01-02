В Краснограде полицейский получил травмы, пытаясь остановить нетрезвого водителя

02 января 2020 г. 18:01
79 просмотров

Во время патрулирования территории автовокзала сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Красноградского ОП обратили внимание на автомобиль ЗАЗ Славута, двигавшийся с выключенными фарами.

Машину остановили для проверки документов и во время общения с 55-летним водителем полицейские заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Нарушитель отказался проходить процедуру освидетельствования на состояние опьянения, сел в авто и тронулся с места. Полицейского, пытавшегося остановить водителя, ударило дверью автомобиля, в результате чего патрульный получил легкие телесные повреждения.

Водителя Славуты удалось задержать после того, как он выехал на «встречку», где врезался в легковой автомобиль.

Информация по данному факту внесена в ЕРДР по ч.2 ст.342 (сопротивление сотруднику правоохранительных органов). Составлены админматериалы по ст. 130, ст.124, ч.2 ст.122 и ст.122-2 КУоАП.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.