В Краснограде полицейский получил травмы, пытаясь остановить нетрезвого водителя

Во время патрулирования территории автовокзала сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Красноградского ОП обратили внимание на автомобиль ЗАЗ Славута, двигавшийся с выключенными фарами.

Машину остановили для проверки документов и во время общения с 55-летним водителем полицейские заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Нарушитель отказался проходить процедуру освидетельствования на состояние опьянения, сел в авто и тронулся с места. Полицейского, пытавшегося остановить водителя, ударило дверью автомобиля, в результате чего патрульный получил легкие телесные повреждения.

Водителя Славуты удалось задержать после того, как он выехал на «встречку», где врезался в легковой автомобиль.

Информация по данному факту внесена в ЕРДР по ч.2 ст.342 (сопротивление сотруднику правоохранительных органов). Составлены админматериалы по ст. 130, ст.124, ч.2 ст.122 и ст.122-2 КУоАП.