В Краснограде при пожаре в доме пострадал мужчина: за его жизнь борются врачи

16 декабря в 2:46 на ул. Харьковской, 139 в Краснограде произошел пожар в частном одноэтажном домовладении на 3-х хозяев.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Возгорание произошло на кухне одной из квартир дома.

На момент прибытия пожарных огонь успел охватить всю кухню на площади 10 кв.м, где также стояла кровать.

Возле очага пожара в коридоре спасатели обнаружили 56-летнего хозяина, пострадавшего от дыма.

Его спасли, но в результате пожара мужчина получил ожоги дыхательных путей и тела.

Врачи пока борются за его жизнь.

В 03:44 пожар спасатели локализовали, ликвидировали его в 04:25.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.