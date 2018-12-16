В Краснограде при пожаре в доме пострадал мужчина: за его жизнь борются врачи

16 декабря 2018 г. 10:15
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16 декабря в 2:46  на ул. Харьковской, 139 в Краснограде произошел пожар в частном одноэтажном домовладении на 3-х хозяев.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Возгорание произошло на кухне одной из квартир дома.

На момент прибытия пожарных огонь успел охватить всю кухню на площади 10 кв.м, где также стояла кровать.

Возле очага пожара в коридоре спасатели обнаружили 56-летнего хозяина, пострадавшего от дыма.

Его спасли, но в результате пожара мужчина получил ожоги дыхательных путей и тела.

Врачи пока борются за его жизнь.

В 03:44 пожар спасатели локализовали, ликвидировали его в 04:25.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

 

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