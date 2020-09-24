В Краснограде произошла авария на газопроводе: 50 абонентов остались без газа

В Краснограде Харьковской области 23 сентября был поврежден газопровод низкого давления.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.

23 сентября в 15.30 в Краснограде на ул. Котляревского и переулке Ломаном при проведении земляных работ сторонней организацией был поврежден газопровод низкого давления Д = 76 мм», - сказано в сообщении.

Как отмечается, в результате повреждения газовой магистрали было прекращено газоснабжение 50 абонентов.

На месте начаты ремонтные работы, возобновление газоснабжения абонентам запланировано с сегодняшнего утра, 24 сентября, с 09.00.