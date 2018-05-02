В Краснограде работник охранной фирмы до смерти избил коллегу

02 мая 2018 г. 14:37
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1 мая около 4.30 в полицию поступило сообщение о том, что на платформе железнодорожного вокзала в городе Красноград обнаружили тело неизвестного мужчины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на вызов полицейские установили личность погибшего.

Им оказался 40-летний житель города Конотоп Сумской области.

В совершении преступления правоохранители  разоблачили  и задержали 27-летнего жителя Полтавской области.

По информации начальника Красноградского отдела полиции Алексея Стрельца, мужчины вместе работали в охранной фирме, которая оказывала услуги одному из сельскохозяйственных предприятий в Красноградском районе.

После дежурства мужчины направлялись домой. Во время распития спиртного на платформе железнодорожного вокзала коллеги подрались.

В результате драки 40-летний мужчина получил смертельные телесные повреждения.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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