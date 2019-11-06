В Краснограде загорелся частный дом, пожар тушат с ночи

06 ноября 2019 г. 10:05
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В Краснограде спасатели с ночи тушат пожар в частном жилом доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 6 ноября в 01:01 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Копыленко, 52 в Краснограде.

Этот дом давно не эксплуатировался хозяином и стоял заброшенным.

На момент прибытия спасателей дом уже полностью был охвачен огнем. Площадь пожара составляла 80 кв.м.

Спасателям в 1:28 удалось локализовать пожар. Сейчас работы по окончательной ликвидации отдельных очагов горения продолжаются.

Причина возникновения пожара выясняется.

 

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