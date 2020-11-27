В Краснограде во время пожара из горящей квартиры спасли мужчину

27 ноября 2020 г. 10:18
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26 ноября в 17:28 на номер «101» поступило сообщение о том, что в Краснограде произошел пожар в одной из квартир на первом этаже двухэтажного жилого дома по ул. Копыленко, 1.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей в квартире горел матрас и домашние вещи на площади 1 кв.м.

Из задымленного помещения спасатели вывели на свежий воздух хозяина квартиры.

В 17:39 пожарные локализовали огонь, и в 17:41 он был ликвидирован.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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