В Красноградском районе из горящего дома эвакуировали 8 человек

В Красноградском районе Харьковщины днем 3 ноября загорелся двухэтажный дом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, в 11:44 спасателям поступила информация о том, что в селе Песчанка Красноградского района Харьковской области произошел пожар на первом этаже двухэтажного дома: там горели входные деревянные двери и электропровода над ними.

На момент прибытия спасателей общая площадь пожара составила около 2 кв.м. Густой токсичный дым распространился по всей лестничной клетке. Из-за сильного задымления сложилась угроза жильцам дома.

Поэтому спасатели после удаления дыма сразу эвакуировали 8 человек, из них 2 детей. Люди по лестнице самостоятельно вышли на свежий воздух.

В 11:44 пожар локализовали, а в 12:00 ликвидировали.

Предполагаемая причина пожара, по данным ГСЧС, - короткое замыкание электрической сети.