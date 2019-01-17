В Красноградском районе из-под автомобиля вытащили женщину, зажатую под сбившим ее авто

В Красноградском районе спасатели извлекли из-под автомобиля сбитую женщину, которую зажало под сбившим ее авто.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 17 января в 7:50 спасатели получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на дороге возле села Мартыновка в Красноградском районе Харьковской области.

Там водитель автомобиля «Skoda Octavia» сбил женщину-пешехода.

В результате ДТП женщину зажало под кузовом авто, и она получила травмы.

Без посторонней помощи деблокировать пострадавшую было невозможно.

На место происшествия прибыли спасатели, которые расчистили снег перед машиной, которая вылетела на обочину, чтобы добраться до пострадавшей, а потом вытащили ее из-под бампера.

Женщина была в сознании.

Спасатели все время разговаривали с ней и поддерживали психологически.

Когда на место происшествия прибыли врачи скорой помощи, спасатели помогли им положить пострадавшую на специальные носилки и транспортировали к карете скорой.

Женщину госпитализировали в Красноградскую центральную районную больницу.