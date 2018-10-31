В Красноградском районе мужчина едва не умер из-за неосторожности (фото)

31 октября 2018 г. 14:49
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Пожар случился 30 октября в 17:34 в частном доме на улице Первомайской, 90 в селе Песчанка Красноградского района.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области. 

По информации спасателей, возгорание случилось на диване в жилой комнате, где отдыхал хозяин дома, 1955 года рождения. К моменту прибытия спасателей огонь охватил только диван.  Все помещения дома было задымлено. Общая площадь пожара 2 кв.метра. 

В дыму спасатели нашли хозяина и вынесли на свежий воздух, чем спасли его от гибели. Сейчас мужчина находится в Красноградской ЦРБ. 

В 17:39 пожар был локализован, а в 18:10 ликвидирован. Предварительно причина ЧП  - неосторожное обращение с огнем.
 

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