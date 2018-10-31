В Красноградском районе мужчина едва не умер из-за неосторожности (фото)

Пожар случился 30 октября в 17:34 в частном доме на улице Первомайской, 90 в селе Песчанка Красноградского района.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

По информации спасателей, возгорание случилось на диване в жилой комнате, где отдыхал хозяин дома, 1955 года рождения. К моменту прибытия спасателей огонь охватил только диван. Все помещения дома было задымлено. Общая площадь пожара 2 кв.метра.

В дыму спасатели нашли хозяина и вынесли на свежий воздух, чем спасли его от гибели. Сейчас мужчина находится в Красноградской ЦРБ.

В 17:39 пожар был локализован, а в 18:10 ликвидирован. Предварительно причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.