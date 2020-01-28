В Красноградском районе мужчина обстрелял киоски и пытался их ограбить

28 января 2020 г. 17:40
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Как сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области, злоумышленник, угрожая пистолетом, потребовал деньги у кассиров двух торговых киосков и сделал несколько выстрелов, не получив желаемого, он скрылся с места преступления, в результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Происшествие случилось около 3:00 28 января в городе Краснограде Харьковской области.

По словам женщины, нападавший был одет в спортивную одежду с капюшоном, на лице была балаклава.

В ходе отработки места происшествия правоохранители изъяли гильзы и резиновые пули.

Вещественные доказательства направлены на исследование.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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