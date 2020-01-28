В Красноградском районе мужчина обстрелял киоски и пытался их ограбить

Как сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области, злоумышленник, угрожая пистолетом, потребовал деньги у кассиров двух торговых киосков и сделал несколько выстрелов, не получив желаемого, он скрылся с места преступления, в результате происшествия никто из граждан не пострадал.
Происшествие случилось около 3:00 28 января в городе Краснограде Харьковской области.
По словам женщины, нападавший был одет в спортивную одежду с капюшоном, на лице была балаклава.
В ходе отработки места происшествия правоохранители изъяли гильзы и резиновые пули.
Вещественные доказательства направлены на исследование.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.