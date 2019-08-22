В Красноградском районе обнаружили "черных лесорубов"

Информация о том, что в лесу Наталинського лесничества вблизи села Ивановское Красноградского района неизвестные осуществляют незаконную вырубку деревьев, поступила в полицию 21 августа около 21:00.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, для проверки информации на место выехала следственно-оперативная группа Красноградского отдела полиции.

Так, при осмотре полицейские обнаружили грузовик «DAF» с полуприцепом и «КАМАЗ» со специализированной грузовой платформой. Внутри полуприцепа находились 40 спиленных стволов дуба. Еще 44 ствола были подготовлены для загрузки.

Автомобили с грузом и орудием совершения преступления изъяты и помещены на территорию Красноградского отдела полиции. Решается вопрос об аресте транспорта с грузом.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 246 (незаконная порубка леса) УК Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.