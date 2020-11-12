В Красноградском районе произошло убийство, подозреваемый задержан

На Харьковщине полиция оперативно задержала 30-летнего жителя села Кирилловка Красноградского района по подозрению в убийстве.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
11 ноября около полуночи в полицию обратилась 45-летняя женщина и рассказала, что когда она попала в дом, то увидела разбросанные пустые бутылки из-под алкоголя и пятна крови на диване, которые были прикрыты подушками.
Затем она обнаружила и сожителя в нетрезвом состоянии. Мужчина признался, что убил ее отчима и спрятал его тело в погребе. Затем, отобрав у женщины деньги, злоумышленник пошел пить дальше.
Правоохранители разыскали мужчину и задержали. В ходе допроса подозреваемого полицейские выяснили, что после застолья между злоумышленником и потерпевшим возникла ссора. Во время нее задержанный нанес несколько ударов кухонным ножом 61-летнему мужчине в область грудной клетки и живота.
От полученных травм пострадавший скончался. После совершенного злоумышленник вынес тело погибшего в погреб и накрыл ветошью.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
Следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.