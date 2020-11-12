В Красноградском районе произошло убийство, подозреваемый задержан

На Харьковщине полиция оперативно задержала 30-летнего жителя села Кирилловка Красноградского района по подозрению в убийстве.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

11 ноября около полуночи в полицию обратилась 45-летняя женщина и рассказала, что когда она попала в дом, то увидела разбросанные пустые бутылки из-под алкоголя и пятна крови на диване, которые были прикрыты подушками.

Затем она обнаружила и сожителя в нетрезвом состоянии. Мужчина признался, что убил ее отчима и спрятал его тело в погребе. Затем, отобрав у женщины деньги, злоумышленник пошел пить дальше.

Правоохранители разыскали мужчину и задержали. В ходе допроса подозреваемого полицейские выяснили, что после застолья между злоумышленником и потерпевшим возникла ссора. Во время нее задержанный нанес несколько ударов кухонным ножом 61-летнему мужчине в область грудной клетки и живота.

От полученных травм пострадавший скончался. После совершенного злоумышленник вынес тело погибшего в погреб и накрыл ветошью.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.