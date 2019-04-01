В Красноградском районе со стрельбой задержали пьяного водителя за совершение смертельного ДТП

Сегодня ночью в ДТП погиб пешеход. Как сообщается в оперативной сводке ХОГА, 31 марта в 23.44 напротив автовокзала Краснограда водитель автомобиля «ВАЗ-2110» совершил наезд на пешехода, мужчину 1998 года рождения.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Водитель, сбивший его, не остановился и скрылся с места преступления.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех на своей странице в Фейсбук.

По его словам, получив ориентировку, во время отработки территории района полицейские заметили ВАЗ 2110 с признаками ДТП.

Автомобиль двигался на большой скорости и на требования полицейских остановиться не реагировал, в результате чего полицейским пришлось применить оружие. Они выстрелили в колесо автомобиля, повредив его, и задержали водителя.

Задержанный пройти проверку на состояние алкогольного опьянения отказался, но по внешним признакам был пьян.

Правоохранители выяснили, что три дня назад его задерживали за рулем другой машины.

Тогда он находился в состоянии наркотического опьянения, водительское удостоверение у него изъяли.

"Сегодня ночью рядом с ним находился 16-летней парень, который был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.Юношу допросили в качестве свидетеля в присутствии матери.Водитель задержан", - рассказал Олег Бех.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения.