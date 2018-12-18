В Краснокутске из-за неосторожности при курении мужчина задохнулся в дыму

18 декабря 2018 г. 10:19
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17 декабря в 17:15 спасателям позвонили жители дома на ул. Основянской, 4 на двух хозяев в Краснокутске и сообщили, что в соседней квартире полно дыма.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место через 3 минуты спасатели в задымленном помещении нашли 56-летнего хозяина дома, но он уже не подавал признаков жизни.

Пламенного горения ни происходило, только тлели домашние вещи и пол на площади 2 кв.м.

Спасатели в 17:25 локализовали очаг пожара, и, разобрав деревянный пол и ликвидировав отдельные очаги горения в труднодоступных местах, спасли дом.

По предварительным данным, причиной пожара является пренебрежение правилами пожарной безопасности при курении.

 

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