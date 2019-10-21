 

В Краснокутске мужчина забил до смерти своего знакомого

21 октября 2019 г. 12:41
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В Краснокутске произошло убийство. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 20 октября в Краснокутске в лесополосе по переулку Красному нашли тело 39-летнего мужчины. На теле умершего обнаружили множественные переломы и ушибы. 

Правоохранители установили, что телесные повреждения мужчине нанес в ходе конфликта его 30-летний знакомый. 

Пострадавший скончался от полученных травм.  

Злоумышленника задержали.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

 

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