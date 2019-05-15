В Краснокутском районе гадюка укусила женщину - пострадавшая в реанимации

Инцидент произошел около 17 часов 14 мая в Краснокутском районе.

Как рассказал Юрий Покусай, пилот Гражданского воздушного патруля, женщина исследовала змей на территории района и ее укусила черная гадюка. Из Краснокутской ЦРБ в реанимацию областной клинической больницы ее решили транспортировать с помощью санавиации. Полет прошел нормально и длился 25 минут.

По словам Виктора Забашты, директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, на момент перевозки состояние пострадавшей было средней степени тяжести.