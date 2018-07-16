В Краснокутском районе горела цистерна с растворителем: есть погибший

15 июля в 11:14 спасателям поступило сообщение о пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии на улице Химической, 2 в Сонцедаровке Краснокутского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие спасатели установили, что на территории нефтеперерабатывающего предприятия, вблизи резервуарного парка, под наливной эстакадой горит автоцистерна на базе автомобиля DAF, емкостью 28 м3, в которой находился растворитель.

Общая площадь пожара составляла около 40 кв.м.

Пламя грозило распространиться на другие резервуары.

Несколько подразделений спасателей проводили тушение пожара и охлаждали соседние резервуаров.

В 11: 50 пожар локализовали, в 13: 35 полностью ликвидировали.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1997 года рождения. Погибший мужчина работал оператором предприятия.

Причину возгорания автоцистерны и сумму нанесенного ущерба устанавливают.

Как сообщили в отделе коммуникации , факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины, ведется следствие.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.