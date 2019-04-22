В Краснокутском районе произошел пожар на насосной станции по добыче нефти

22 апреля в 2:28 спасателям поступило сообщение о пожаре на дожимной насосной станции Козиевского месторождения цеха добычи нефти, газа и конденсата в селе Чернещина Краснокутского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место ЧП пожарные разведкой установили, что горит открытая емкость объемом 12 куб. м с пластовой водой, которая в процессе технологического процесса (промывки скважины) содержит остатки нефти и других горючих элементов (которые по своим химическим свойствам легче воды).

С учетом данных обстоятельств на место были вызваны дополнительные силы ГСЧС.

После того, как горящая емкость была покрыта слоем воздушно-механической пены, около 2:55 горение прекратилось.

Окончательно ликвидировали пожар в 4:11.

Спасателям необходимо было постоянно охлаждать технологическую емкость, чтобы предотвратить повторное вспышки горючего вещества.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Предварительная причина пожара - статический разряд электроэнергии.