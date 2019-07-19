В Краснокутском районе сгорел комбайн: есть пострадавшие

18 июля в 13:51 поступило сообщение о возгорании комбайна «BIZON - Z110», 1996 года выпуска, который работал на небольшом пшеничном поле частного фермерского хозяйства в с. Ходунаевка Краснокутского района области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, на момент прибытия спасателей огнем был охвачен весь комбайн на площади 20 кв.метров. Кроме того огонь начал распространяться на стерню.

Пытаясь самостоятельно потушить пламя получили ожоги водитель комбайна, мужчина 1976 года и его 17-летний сын. От дальнейшей госпитализации они отказались.

В 14:30 пожар был локализован, в 15:45 ликвидирован полностью. Предполагаемая причина пожара - неисправность топливной системы двигателя комбайна.