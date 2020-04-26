В Краснокутском районе тушат пожар на территории лесничества

26 апреля 2020 г. 11:40
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В Краснокутском районе Харьковщины продолжается ликвидация пожара в Владимировском лесничестве, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, 25 апреля на номер «101» поступила информация, что вблизи поселка Красный Кут Краснокутского района Харьковщины на территории Владимирского лесничества Гутянского лесного хозяйства случился пожар в лесном массиве.

Сначала возникло возгорание сухой травы и камыша на открытой территории. Но потом из-за сильных порывов ветра пожар начал распространяться в сторону хвойного леса. Произошло воспламенение хвойной подстилки, камыша на болоте, ветви и поваленных деревьев.

Площадь пожара стремительно росла. Существовала угроза возгорания верхового хвойного леса.

На момент прибытия пожарных огонь распространился на общую территорию около 20 га.

К тушению пожара привлечены 15 пожарных автоцистерн, 85 человек личного состава ГСЧС, 4 пожарных автоцистерны, 1 трактор и 21 работник лесного хозяйства.

В 06:00 совместными усилиями пожар был локализован. Угрозы от него верховому лесу нет.

Сейчас на месте происшествия дежурят лесники, которые проводят тушение отдельных очагов тления пней и веток.

Всего за прошлые сутки на Харьковщине, по данным спасателей, возникло около 3 десятки пожаров в природных экосистемах, которые охватили около 50 га территорий.
 

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