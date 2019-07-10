В Кривом Роге люди 8 дней сидят без света

В Кривом Роге до сих пор не ликвидировали последствия урагана, из-за чего тысячи горожан остаются без электричества уже больше недели.

"Тогда без электроснабжения остались более 40 тысяч жителей - поломанные деревья оборвали провода, а сильный ветер валил электроопоры и срывал крыши. После урагана энергетики обещали все починить, но до сих пор в городе без света остаются около тысячи горожан", - рассказали в студии ТСН.

В основном - это жители частного сектора. В отчаянии они даже перекрывали дороги и митинговали под горсоветом - требовали, чтобы им вернули напряжение в сеть. Когда наконец в городе полностью восстановят электроснабжение, пока неизвестно.

Напомним, 2 июля, в Кривом Роге бурлила мощная непогода. В результате которой без электроэнергии остались 50 тысяч жителей, более 170 деревьев вырвало с корнями, а один человек погиб.