 

В Кривом Роге люди 8 дней сидят без света

10 июля 2019 г. 17:18
Источник: ТСН
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В Кривом Роге до сих пор не ликвидировали последствия урагана, из-за чего тысячи горожан остаются без электричества уже больше недели.

"Тогда без электроснабжения остались более 40 тысяч жителей - поломанные деревья оборвали провода, а сильный ветер валил электроопоры и срывал крыши. После урагана энергетики обещали все починить, но до сих пор в городе без света остаются около тысячи горожан", - рассказали в студии ТСН.

В основном - это жители частного сектора. В отчаянии они даже перекрывали дороги и митинговали под горсоветом - требовали, чтобы им вернули напряжение в сеть. Когда наконец в городе полностью восстановят электроснабжение, пока неизвестно.

Напомним, 2 июля, в Кривом Роге бурлила мощная непогода. В результате которой без электроэнергии остались 50 тысяч жителей, более 170 деревьев вырвало с корнями, а один человек погиб. 

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