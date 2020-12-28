В Кривом Роге обрушился дом: один человек погиб, идут поисковые работы (видео)

В ночь на понедельник, 28 декабря, в Кривом Роге под завалами обрушившегося здания погиб один человек, сообщило местное издание 1kr.ua.

"Ночью 28 декабря в заброшенном доме, расположенном в Металлургическом районе Кривого Рога, произошло обрушение… Около 03.00 спасатели достали труп криворожанина из-под завалов", – говорится в сообщении на сайте издания в понедельник утром.

Поиски еще нескольких людей продолжаются.

По информации 1kr.ua, обрушение произошло в здании на улице Ферганская. Между первым этажом дома и подвалом рухнул пол. Под завалами находятся несколько человек.

Данные о пострадавших уточняются.

На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики.