В Кривом Роге под давлением снега обрушилась крыша завода: под завалами погиб человек

В городе Кривой Рог Днепропетровской области обрушилась кровля цеха, под завалами остался человек.

Как сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел накануне, 3 марта, в 21.14.

«В одноэтажном здании цеха, находящегося на плановом ремонте в ПАО «Арселормиттал Кривой Рог», от снеговой нагрузки произошло обрушение кровли на площади 2 тыс. 400 кв. м. На месте спасателями было выяснено, что под завалами находился работник, возрастом ориентировочно 25 лет», - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро 4 марта поисково-спасательные работы продолжались.

По последним данным, в 11.15 под завалами найдено тело погибшего работника.

Ситуация находится на контроле Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.