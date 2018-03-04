В Кривом Роге под давлением снега обрушилась крыша завода: под завалами погиб человек

04 марта 2018 г. 16:55
Источник: УНИАН
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В городе Кривой Рог Днепропетровской области обрушилась кровля цеха, под завалами остался человек.

Как сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел накануне, 3 марта, в 21.14.

 «В одноэтажном здании цеха, находящегося на плановом ремонте в ПАО «Арселормиттал Кривой Рог», от снеговой нагрузки произошло обрушение кровли на площади 2 тыс. 400 кв. м. На месте спасателями было выяснено, что под завалами находился работник, возрастом ориентировочно 25 лет», - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро 4 марта поисково-спасательные работы продолжались.

По последним данным, в 11.15 под завалами найдено тело погибшего работника.

Ситуация находится на контроле Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.

 

 

Видео: 

АрселорМітталл Кривий Ріг

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