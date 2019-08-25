В Кривом Роге сгорел храм

В Кривом Роге сегодня утром, 25 августа, сгорела церковь Московского патриархата.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, 25 августа в 04:22 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории Украинской Православной Церкви, которая находится на улице Рудной Ингулецкого района в Кривом Роге.

На данной территории располагается храм святых Благоверных князей Бориса и Глеба, принадлежащий Московскому патриархату.

На место пожара прибыли бойцы двух частей ГСЧС.

По данным спасателей, огнем уничтожено имущество и конструкции храма на общей площади 100 кв. метров.

Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

В 05:06 огонь пожарные локализовали, в 07:15 ликвидировали.