В Кривом Роге задержали сбежавшего из здания суда криминального авторитета

03 мая 2020 г. 18:48
Источник: УНИАН
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В Кривом Роге Днепропетровской области задержали криминального авторитета по прозвищу «Дед», который сбежал из здания суда в конце апреля.

Как сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины, 2 мая на выезде из города правоохранители остановили автомобиль Mercedes-Benz, в котором находился криминальный авторитет и двое его охранников.
Сейчас полиция устанавливает лиц, которые организовали ему побег и помогали скрываться от полицейских.

Напоминается, что 28 апреля криминального авторитета по кличке «Дед», 55-летнего уроженца Армении, задержали на Закарпатье.

Несмотря на пятилетний запрет въезда на территорию Украины, он незаконно вернулся и планировал взять под уголовный контроль регион. После задержания в отношении него были составлены административные протоколы.

Криминальный авторитет был доставлен в Вознесенский районный суд Николаевской области. Суд удовлетворил представление о его задержании и помещении в Николаевский пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства сроком на 6 месяцев с последующим выдворением. Однако при выходе из здания суда он сбежал.
 

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