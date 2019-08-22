В Кропивницком около СИЗО убили адвоката

Ориентировочно в 11:45 четверга в Кропивницкому у СИЗО №6 неизвестные расстреляли из автоматического оружия адвоката, при этом есть информация о наличии еще одного пострадавшего, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Убийство произошло на ул. Куропятникова у СИЗО №6. Неизвестные из автомобиля сделали обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте. Местные СМИ сообщают о еще одном пострадавшем", - говорится в обнародованном в четверг днем ​​сообщении.

Сейчас на месте преступления работает следственная группа.

В сообщении НАБУ не указано имя погибшего адвоката. В то же время в Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщают, что погиб адвокат Александр Иванов.