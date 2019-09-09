В Крыму из-за шторма погибли шесть человек

В воскресенье, 8 сентября, в Крыму шторм унес жизни шести человек.
Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на управление МЧС России в Крыму.
По данным ведомства, чрезвычайные происшествия произошли на юге полуострова, в Большой Ялте.
По сообщению, в Отрадном один человек погиб, его достали из воды.
Еще двое погибли, их тела не могут пока извлечь из-за сильного шторма.
В районе замка «Ласточкино гнездо» погибли два человека, пока их тела не могут достать.
В районе Массандры мужчина катался на доске и погиб, но его тело из воды еще не извлечено.
Ранее, 5 сентября, в районе Судака затонул прогулочный катер «Камелот».
В результате инцидента были спасены 12 человек.
Одна женщина погибла. Ее тело обнаружили и опознали только 6 сентября.