В Крыму из-за шторма погибли шесть человек

В воскресенье, 8 сентября, в Крыму шторм унес жизни шести человек.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на управление МЧС России в Крыму.

По данным ведомства, чрезвычайные происшествия произошли на юге полуострова, в Большой Ялте.

По сообщению, в Отрадном один человек погиб, его достали из воды.

Еще двое погибли, их тела не могут пока извлечь из-за сильного шторма.

В районе замка «Ласточкино гнездо» погибли два человека, пока их тела не могут достать.

В районе Массандры мужчина катался на доске и погиб, но его тело из воды еще не извлечено.

Ранее, 5 сентября, в районе Судака затонул прогулочный катер «Камелот».

В результате инцидента были спасены 12 человек.

Одна женщина погибла. Ее тело обнаружили и опознали только 6 сентября.