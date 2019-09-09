 

В Крыму из-за шторма погибли шесть человек

09 сентября 2019 г. 9:00
Источник: Левый берег
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В воскресенье, 8 сентября, в Крыму шторм унес жизни шести человек.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на управление МЧС России в Крыму.

По данным ведомства, чрезвычайные происшествия произошли на юге полуострова, в Большой Ялте.

По сообщению, в Отрадном один человек погиб, его достали из воды.

Еще двое погибли, их тела не могут пока извлечь из-за сильного шторма.

В районе замка «Ласточкино гнездо» погибли два человека, пока их тела не могут достать.

В районе Массандры мужчина катался на доске и погиб, но его тело из воды еще не извлечено.

Ранее, 5 сентября,  в районе Судака затонул прогулочный катер «Камелот».

В результате инцидента были спасены 12 человек.

Одна женщина погибла. Ее тело обнаружили и опознали только 6 сентября.

 

Видео: 

Спасение человека во время шторма. Ялта 8 сентября 2019 года.

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