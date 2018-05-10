В Купянске горел частный дом: погибли мужчина и женщина

10 мая 2018 г. 11:30
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9 мая в 22:19 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме на проспекте Конституции в Купянске.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что горит крыша и комнаты жилого дома на площади ориентировочно 25 кв.м.

При обследовании жилых комнат спасатели обнаружили двух погибших жителей дома - мужчину 1962 и женщину 1970 рождения.

В 22:25 пожар спасатели локализовали и в 00:05 ликвидировали.

По словам соседей, погибшие систематически злоупотребляли спиртными напитками и курили в постели.

По предварительным данным, вероятной причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем.

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