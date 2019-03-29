В Купянске горела квартира: эвакуировано 12 человек

Пожар произошел 28 марта в 15:29 в жилой пятиэтажке в городе Купянск.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Пожарными было установлено, что в квартире на третьем этаже горит диван на площади 2 кв.метров.

На другом диване, который стоял рядом, спасатели обнаружили жителя дома, 1993 года рождения. Его немедленно вывели на свежий воздух. Также была проведена эвакуация всех жителей из задымленной зоны третьего этажа в количестве 12 человек.

Пожар локализован в 15:34 и ликвидирован в 16:00. В результате огнем уничтожен диван и повреждены элементы отделки интерьера.

Причина возникновения возгорания выясняется.